Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах по закрытию колледжей в Москве. Из-за коронавируса их работа будет ограничена с 21 марта по 12 апреля 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на портале мэра Москвы.
Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок — тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года, — заявил он.
На сегодняшний день в мире выявлено более 219 тыс. заражённых коронавирусом. От заболевания погибли 8,9 тыс. человек. Выздороветь удалось 84 тыс.
NEWS.ru писал ранее, что оперштаб опроверг слухи о комендантском часе в Москве из-за коронавируса. Такую меру не намерены вводить в ближайшее время.
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