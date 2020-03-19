https://static.news.ru/photo/e68c07c8-6a0c-11ea-aec9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Russia's Investigative Committee/Global Look Press

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах по закрытию колледжей в Москве. Из-за коронавируса их работа будет ограничена с 21 марта по 12 апреля 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на портале мэра Москвы.

Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок — тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года, — заявил он.

На сегодняшний день в мире выявлено более 219 тыс. заражённых коронавирусом. От заболевания погибли 8,9 тыс. человек. Выздороветь удалось 84 тыс.

NEWS.ru писал ранее, что оперштаб опроверг слухи о комендантском часе в Москве из-за коронавируса. Такую меру не намерены вводить в ближайшее время.