Московские больницы получили около 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/bc0d6d2c-8918-11ea-9020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медучреждения столицы получили большое количество тестов на COVID-19, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова пояснила, что тест-системы предназначены для проверки персонала медицинских учреждений на наличие у них иммунитета к коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 211 тысяч человек, заразилось более 3 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля 2020 года (08:00 по московскому времени), число умерших от коронавируса достигло 211 159 человек, число инфицированных COVID-19 стало 3 041 517 человек, выздоровело 894 тысячи.