Москалькова раскрыла главную проблему бойцов СВО Москалькова: бойцам СВО трудно уволиться по семейным обстоятельствам

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Одной из самых главных проблем бойцов в зоне спецоперации являются трудности при расторжении контракта по семейным обстоятельствам, рассказала Life.ru уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, на текущий момент СВО покинули порядка шести тысяч военнослужащих, у которых, например, умерла жена и остались дети или родился ребенок-инвалид.

В настоящее время на основании указа президента [РФ Владимира Путина] этот вопрос решается аттестационными комиссиями при комиссариатах, которые в индивидуальном порядке рассматривают эти вопросы, — рассказала Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщила, что ни одна женщина, находящаяся в местах лишения свободы, не была отправлена в зону спецоперации. Вместе с тем она отметила, что от россиянок поступают подобные обращения. Причины, по которым женщины-заключенные до сих пор не шли на СВО, это неподходящие возраст и статьи, уточнила омбудсмен.

Омбудсмен также подчеркнула, что российская сторона внимательно следит за состоянием российских военнопленных. По ее словам, все продукты и вещи им доставляют максимально оперативно, а украинская сторона присылает видеоподтверждения их получения.