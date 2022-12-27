Москалькова призвала проверить законность арестов после пожара в Кемерово Москалькова: важно привлечь к ответственности реальных виновных в пожаре в Кемерово

Фото: Пресс - служба Госдумы

Татьяна Москалькова

В результате пожара в социальном приюте в Кемерово, где погибли 22 человека, важно привлечь к ответственности настоящих виновных в произошедшем. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченый по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также попросила компетентные органы проверить обоснования привлечения к уголовной ответственности пожарного инспектора.

По словам омбудсмена, к ней обратились граждане, которые рассказали, что арестованный по делу о пожаре инспектор пытался проверить соблюдение правил противопожарной безопасности, но «его не пустили на территорию этого частного дома».

Я обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку обоснованности привлечения инспектора к уголовной ответственности и избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, а также установления контроля за данным расследованием, — написала Москалькова.

Она отметила, что ряд аналогичных трагедий позволяет выявить закономерность, согласно которой пострадавшие заведения не имели какого-либо правового статуса, а собственники часто чинили препятствия для проведения противопожарных проверок. Москалькова также рассказала, что ранее она выходила с инициативой о введении обязательного лицензирования деятельности частных домов престарелых и приютов, и подчеркнула, что ответственность за нарушение прав человека должны нести «действительно виновные, а не «стрелочники».

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский сообщил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Он подчеркнул, что пока все версии предварительные.

Владельца нелегального учреждения Андрея Смирнова арестовали на два месяца. Он пробудет в заключении до 24 февраля 2023 года.