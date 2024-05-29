Москалькова назвала причину приостановки обмена пленными с Украиной Омбудсмен Москалькова возложила на Украину вину за приостановку обмена пленными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен несколько месяцев назад, сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. По ее словам, так произошло из-за «надуманных требований» Киева.

К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены, — сказала Москалькова.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские пленные просят не включать их в обменные списки. По его словам, бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращении домой.

До этого сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди констатировала, что украинская сторона, отказываясь от обмена пленными, демонстрирует беспрецедентное нарушение прав человека. Решение Киева о выборочном обмене является «чудовищной и неприкрытой» дискриминацией и нарушением Женевской конвенции, подчеркнула она.

Сенатор напомнила, что в Женевской конвенции говорится о недопустимости дискриминации солдат, прекративших участие в военных действиях. Их права должны учитываться независимо от расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения, добавила она.