Мощный взрыв в Саратове 15 июня: что известно о пожаре, была ли атака ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв на газохранилище в Саратове произошел из-за аномально жаркой погоды в регионе, что привело к разгерметизации газопровода, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Какие последние новости известны о происшествии?

Что за мощный пожар произошел в Саратове в субботу

Сегодня, 15 июня, около 15:00 по московскому времени Mash сообщил, что в Татищевском районе Саратова был зафиксирован мощный взрыв. Канал опубликовал кадры очевидцев, на которых видно, как огромные языки пламени поднимаются на десятки метров вверх.

«Взрыв на газохранилище в Татищевском районе Саратова. В небо поднимается столб огня, который видно за несколько километров. Причины и количество пострадавших выясняются», — говорилось в публикации.

Telegram-канал Readovka заявил, что взрыв был зафиксирован в Гагаринском районе города.

«В Саратове мощный пожар охватил газохранилище — местные слышали взрыв в этом районе. Огромный столб огня поднимается над газохранилищем в Гагаринском районе Саратова рядом с поселком Дачный — дым от пожара видно за много километров вокруг. Официальной информации о том, что стало причиной возгорания, пока нет, однако местные сообщали, что слышали взрыв в этом районе», — пишут авторы.

RT пишет, что инцидент произошел в селе Елшанка Воскресенского района Саратовской области.

«Предположительно, ЧП произошло в селе Елшанка, его точные причины неизвестны. Пишут, могла произойти разгерметизация газопровода», — сообщают журналисты.

Что стало причиной взрыва

Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники заявил, что причиной взрыва могла стать повторная утечка газа.

«Горящее газохранилище находится под землей. Предварительная причина пожара — повторная утечка газа. 16 мая территорию Столыпинского индустриального парка расчищали от остатков сооружений и деревьев. Рабочие говорили, что в воздухе стоял запах газа. Уборку на участке приостановили. Место утечки нашли и залатали. Полчаса назад на газопроводе произошел взрыв», — сообщает Mash.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале заявил, что инцидент произошел из-за аномальной жары, которая привела к разгерметизации газопровода и в дальнейшем к взрыву.

«На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт. Прошу граждан сохранять спокойствие, специалисты работают на месте и в ближайшее время ликвидируют возгорание», — подчеркнул губернатор региона.

Пожар локализовали, сейчас рабочие выжигают остатки газа из трубопровода, обошлось без пострадавших, передает Mash. Информации об атаке дронов ВСУ не поступало.

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