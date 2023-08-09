Мощный взрыв прогремел на заводе под Москвой: как ВСУ атакуют РФ 9 августа Ночью ПВО сбили дрон в районе Домодедово и в районе Минского шоссе

Фото: Михаил Никитин/ТАСС

Российские регионы 9 августа вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на территории завода. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке пролета в столицу двух украинских дронов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах ряда населенных пунктов региона, в результате которых пострадал один человек. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве газопровода в Крыму. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке дронов на Москву

Собянин в своем Telegram-канале заявил о попытке пролета в город двух украинских БПЛА. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили один дрон в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе. В настоящее время информации о пострадавших от упавших обломков аппаратов нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку беспилотниками на Москву. В ведомстве сообщили, что силы ПВО уничтожили два БПЛА, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Жительница Домодедово рассказала Telegram-каналу SHOT о том, что после сбития беспилотника был слышен громкий взрыв. По информации канала, оба БПЛА заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и юга. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов составило 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вечером 8 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Он отметил, что в результате обстрела имеются частичные повреждения жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также личных автомобилей.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка, по селам Журавлевка и Красный Хутор — 10 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По его словам, одна граната сброшена с БПЛА в селе Наумовка. Также под обстрел попало село Щетиновка — зафиксировано 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков заявил, что в Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено семь артиллерийских снарядов, по окраине поселка Прилесье — два артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

«Утром в селе Колотиловка в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась», — добавил Гладков.

Губернатор уточнил, что в Шебекинском городском округе украинские военные выпустили четыре минометных снаряда по хутору Панков, по селу Новая Таволжанка и поселку Красное — по три минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Кто подорвал газопровод в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали подозреваемого в подрыве газопровода в крымском поселке Кореиз. По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения был завербован украинскими спецслужбами еще в июне 2022 года.

«По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», — рассказали сотрудники ФСБ.

В ходе обысков в гараже подозреваемого было обнаружено пластичное взрывчатое вещество иностранного производства — «С-4». Его масса составила два килограмма. Кроме того, в гараже были найдены электродетонаторы военного назначения, электровоспламенители и самодельный кумулятивный заряд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 «Террористический акт», а также по статье 222.1 «Незаконное хранение или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Что известно о взрыве в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях жители Московской области.

Как минимум в 10 домах вокруг ЗОМЗ выбило взрывной волной стёкла, в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки, написал Mash. По сообщениям очевидцев, в офисах неподалёку осыпались потолки. Также эвакуировали близлежащий детский сад. На самом предприятии объявлена эвакуация и работают экстренные службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем. «Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.

По информации Mash, взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. Склад разрушен на площади 1,6 тыс. кв. метров.

По данным СМИ, очевидцы слышали о звуки пролета беспилотника перед взрывом на территории ЗОМЗ. В МЧС назвали причиной взрыва нарушение технологического процесса. К ликвидации последствий ЧП в Сергиевом Посаде привлекли 18 спасателей и шесть единиц техники.

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