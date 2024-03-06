Мощный удар по либералам: блогеры-иноагенты будут разорены

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Алексей Пивоваров

Жирующие за границей блогеры-русофобы оказались в нокдауне после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов. Сказать, что это болезненный удар, — это не сказать ничего. Некоторые блогеры-миллионщики лишатся до 80% своих доходов от рекламы.

Кое-кто уже вовсе сворачивает свою деятельность, в частности такие раскрученные персоны, как Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В беспомощном положении себя почувствовал журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и многие другие.

Удар нанесен в первую очередь, конечно, не по убеждениям русофобов, а по их тугим кошелькам. Если кто-то скажет, что иноагент — это состояние души, я не поверю. Нет здесь никакой романтики — голый расчет. Монетизация предательства, если угодно. Ведь за идею можно и бесплатно потрудиться и пострадать. Разве нет? Вот мы и узнаем вскоре, какова сила убеждения каждого из тех, кто зарабатывал миллионы на измене.

А пока давайте попробуем предугадать некоторые сценарии поведения блогеров-иноагентов.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Илья Варламов

Сценарий № 1: переобуться в воздухе

Почему-то кажется, что это самый простой и выгодный путь. Правда, не для всех.

Возьмем бывшего питерского телеведущего Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ничто не выдавало в нем такого отъявленного человеконенавистника и русофоба. Более того, в 90-е в своей популярной программе «600 секунд» он выступал радетелем порядка и справедливости в городе на Неве. Правда, он и прежде был падок на скандалы, поскольку, как известно, они лучше продаются. Однако если прежде он занимался тем, что выявлял и транслировал случаи беспредела, то сегодня сам стал его автором и источником.

Не знаю, есть ли дорога назад у Невзорова? Возможно, он зашел слишком далеко. Но многие другие его коллеги по цеху вполне могут развернуться на 180 градусов.

Сценарий № 2: предательство и окончательный разрыв с Россией

Чтобы восполнить материальные издержки, кое-кто из блогеров-иноагентов вынужден будет пойти по пути радикализации своей риторики в угоду западным кураторам. Русофобия лайт здесь не устроит заказчиков. Лгать придется самозабвенно, порочить бывшую родину неистово. В общем, предавать окончательно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Юрий Дудь

Ругать уже придется не только власть, но и саму Россию, ее людей, образ жизни, порядки, менталитет. То, что принято называть попыткой расчеловечивания. Этот путь отличается тем, что позади идущего горят мосты и переправы, подожженные им же самим. И обратной дороги нет. Но самое неприятное для иноагента, избравшего такой путь, что однажды в его «услугах» перестанут нуждаться. И он просто окажется не нужным никому.

Сценарий № 3: смена мировоззрения

С общечеловеческих позиций это самый желательный результат, но и самый фантастический одновременно. Поскольку именно он предполагает, что у иноагента были искренние убеждения. Во что верится мало.

Но нельзя же человеку отказывать в праве измениться, стать лучше. И если у некоторых иноагентов из-за лихорадочного поиска своего места в новой реальности что-то вдруг «щелкнет» и поменяется в голове — да на здоровье. Ведь как говаривал английский литератор ХVIII века Самюэль Джонсон: «Даже для негодяя патриотизм может оказаться последним прибежищем».

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