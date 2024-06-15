Мощные удары возмездия за ракету по подъезду в Шебекино: каким был ответ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по технике и опорникам украинской армии в ночь на 15 июня. Как российские бойцы ответили за ракету, пущенную накануне ВСУ по подъезду в Шебекино, о каких успехах ВС РФ в зоне СВО известно к утру?

Как ВС РФ уничтожили гаубицу М777 ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили, что расчет пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу М777 Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

«Расчет пушки „Гиацинт-Б“ 292-го самоходного артиллерийского полка группировки войск „Днепр“ уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области. В ходе выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели. Расчеты буксируемых 152-мм гаубиц „Гиацинт-Б“ в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

«Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать», — рассказал старший наводчик с позывным Моздок.

На счету артиллеристов также подбитая тяжелая и легкобронированная вражеская техника. Кроме того, артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению огневых средств противника.

Что известно об уничтожении опорного пункта ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил РФ поразили опорный пункт и живую силу украинской армии в зоне ответственности группировки «Центр».

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

Как рассказал летчик Су-25 Кирилл, цели были успешно поражены, что подтвердил передовой авиационный наводчик, а после выполнения боевой задачи экипажи вернулись на аэродром базирования.

«Задача выполнена. Победа будет за нами», — добавил Кирилл.

Как ВС РФ за сутки поразили восемь бригад украинских войск

Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение и нанесла поражение восьми бригадам украинских войск. Потери Вооруженных сил Украины составили до 430 военнослужащих, более 20 единиц вооружения и спецтехники, два склада, четыре пункта управления беспилотниками, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров.

«Слаженными действиями мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и армейской авиации улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику подразделений 3-й штурмовой, 4-й танковой и 14-й, 43-й, 44-й, 54-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Берестового, Загоруйковки, Нововодяного, Стелимаховки Табаевки и Купянска», — сказал он.

Шаров добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки за сутки вскрыли и подавили около 100 объектов ВСУ, а средства ПВО уничтожили три летательных аппарата. «За сутки противник потерял до 430 боевиков и более 20 единиц вооружения и военной специальной техники, 10 минометных расчетов, 10 автомобилей. Уничтожены два полевых склада боеприпасов и четыре пункта управления беспилотной авиации», — отметил офицер.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июня

Лаврова не пустят в страны НАТО? Запад объявил бойкот российским дипломатам

Путин предложил Киеву мир: новости СВО на вечер 14 июня