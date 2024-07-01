Мощные удары обрушились на ВСУ: успехи российской армии к утру 1 июля

Фото: МО РФ

Артиллеристы Центральной группировки ВС РФ уничтожили при помощи самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» опорный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 1 июля?

Как «Гиацинт-С» ликвидировал опорник ВСУ

В Министерстве обороны России рассказали, что бойцы ВС РФ с помощью «Гиацинт-С» ликвидировали опорник ВСУ на Авдеевском направлении.

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 „Гиацинт-С“ группировки войск „Центр“ серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной спецоперации. Получив точные координаты, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнем поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 км вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что корректировка огня выполнялась с помощью БПЛА «Орлан-30» в режиме реального времени, это позволило поразить цель минимальным количеством боеприпасов. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно направились в подземное укрытие.

«Расчеты САУ „Гиацинт-С“ группировки войск „Центр“ ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений, уничтожению различных целей противника на дистанции до 30 км, а также ведут контрбатарейную борьбу», — добавили в оборонном ведомстве.

Что известно об уничтожении других опорных пунктов ВСУ

Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт украинской армии севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.

«При помощи корректировки огня с разведывательного БПЛА нанесли удары по противнику осколочно-фугасными снарядами. ВСУ сбежали с позиций», — рассказал старший наводчик миномета с позывным Боцман.

По словам военнослужащего, расчетам установленных на грузовики автоматических минометов «Василек» нужно до 10 минут для поражения цели с момента получения информации и выезда на позицию.

«Очень быстро носимся там, быстро улетаем и прилетаем [на позиции]. Мы не даем ротации сделать, смену [личного состава], подвоз продуктов, там, питания. Наши „глаза“ (БПЛА) же видят, следят круглые сутки, только видят какое-то движение — команда к бою», — добавил Боцман.

Также в МО заявили ТАСС, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» Восточной группировки ВС РФ уничтожили опорные пункты, военную технику и минометные расчеты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок „Акация“ группировки войск „Восток“ из Приморья уничтожили опорные пункты, военную технику и минометные расчеты ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Новые цели были обнаружены разведчиками у линии боевого соприкосновения. Координаты целей были незамедлительно переданы артиллеристам, которые нанесли удар и поразили их с первого выстрела», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

«После того, как опорник взят, артиллерия опять выходит на первый план, ведь новые позиции нужно удержать. А противник сразу пытается закидывать их снарядами. Поэтому бойцы ствольной артиллерии сразу начинают свою контрбатарейную борьбу. Артиллерия работает в связке с воздушной разведкой на удалении до 20 километров до целей. Каждый выстрел наводят и корректируют с БПЛА, за счет чего эффективность огневого поражения объектов противника кратно возрастает. По словам артиллеристов группировки войск „Восток“, украинские националисты получают серьезный отпор и теперь даже не всегда ввязываются в контрбатарейную борьбу, экономят снаряды, которых у них явный дефицит», — добавили в военном ведомстве.

Как ВС России уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ

В российском оборонном ведомстве сообщили ТАСС, что экипажи танков Т-80 Северной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи, пехоту и наблюдательные пункты ВСУ.

«С закрытых огневых позиций „восьмидесятка“ группировки войск „Север“, как ствольная артиллерия, обрабатывает огневые точки ВСУ. Излюбленная тактика противника — использовать для укрытий частный сектор — украинские войска не спасает. Экипаж танка Т-80 первым же прицельным выстрелом вскрыл выявленный наблюдательный пункт противника на одном из участков фронта. Задача выполнена», — говорится в сообщении.

После выполнения задачи танкисты спешно покидают огневую позицию, чтобы враг не смог отследить боевую машину. Танкисты работают в круглосуточном режиме, каждый выезд — это уничтоженная цель.

«Серийные Т-80 на передовой превращаются в авторские боевые машины. В том смысле, что каждый экипаж старается дополнить танк защитными элементами. Вот что называется „дополнительная нагрузка“. Примерно плюс 200–300 кг металла. Это и сетка, и каркас, и массивные металлические листы. А еще металлическая дверь. Она нужна в случае, если экипаж движется в походном положении, чтобы прикрыть командира от бокового удара FPV-дрона. И в случае необходимости она может откатиться назад и зафиксироваться», — добавили в оборонном ведомстве, отметив, что такая дополнительная защита уже не раз спасала танкистов от ударов украинских дронов-камикадзе.

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