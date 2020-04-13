Мошенники стали использовать в своих целях режим самоизоляции в Москве

https://static.news.ru/photo/05744b72-7dc8-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали рассылать москвичам требования об оплате штрафов с помощью рассылок на смартфоны, а также распространять ложные цифровые пропуска.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве призвали не верить ложным рассылкам, так как протоколы о нарушении режима самоизоляции могут выписывать только уполномоченные должностные лица, а цифровой пропуск можно получить бесплатно на официальном сайте мэра Москвы — mos.ru или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что за первый день введения цифровых пропусков системой воспользовались 1,8 млн жителей столицы. Большинство из них оформили пропуска через официальный сайт мэра Москвы. С 15 апреля наличие пропуска станет обязательным для личных и рабочих поездок по городу.