Мошенники стали использовать Роскомнадзор для похищения личных данных

Фото: shutterstock.com

Мошенники стали рассылать фейковые письма от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, пишут «Известия». Таким образом они пытаются похитить личные данные пользователей.

На фальшивое сообщение указывают неточности: в случае если адресатами сообщений были представители органов власти, то в тексте к ним обращались как к представителям компаний. Кроме того, в сообщениях не было электронной подписи, — рассказали в Роскомнадзоре.

В письмах содержались ложные данные о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. Чтобы выяснить адрес сайта, якобы нарушившего требования законодательства, людям предлагали открыть вложение.

Ранее жительница Санкт-Петербурга перевела почти 600 тысяч рублей аферисту, который заявлял ей, что уехал служить в зону СВО. Женщина отправляла ему деньги на протяжении полугода, будучи уверенной, что тот ее не обманывает.

По словам юриста Владимира Виноградова, обращаться в банк для возврата средств, переведенных мошенникам, бесполезно. Он напомнил о положении ЦБ РФ, согласно которому кредитные организации не вмешиваются в договорные отношения своих клиентов и не несут ответственности за недобросовестные действия третьей стороны.