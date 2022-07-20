Мошенники стали чаще предлагать россиянам удаление из базы должников «Известия»: мошенники стали чаще предлагать россиянам удаление из базы должников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияе стали всё чаще сталкиваться с новым видом мошенничества, когда злоумышленники обещают очистить их кредитную историю при наличии задолженностей. Цена вопрос — от 20 до 150 тысяч рублей. Об этом «Известиям» рассказали представители Центробанка и юристы.

По информации издания, мошенники предлагают гражданам изъять их данные из базы должников. Спрос на услугу растёт на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков. Так, с марта значительно выросла доля отказов по кредитным заявкам: например, в сегменте необеспеченных кредитов одобряют только треть запросов, отмечает издание.

При этом мошенники убеждают своих жертв в том, что разовое «обнуление» кредитной истории позволит гражданину в будущем вровь оформить кредит на крупную сумму. Получив оплату мошенники исчезают. По информации Центробанка, эта услуга активно продвигается в мессенджере Telegram.

При переходе по ссылке откликается аноним, он настойчиво запрашивает у человека персональные данные и заявляет, что за «какие-то» 30 тыс. рублей готов «подчистить» кредитную историю. Некоторые мошенники устанавливают таксу на свои услуги в 30% от размера задолженности, — рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Для своих целей мошенники часто используют сообщества, через которые раньше распространялись предложения о потребительских займах от имени физических лиц, ИП и других, не имеющих права на осуществление данного вида деятельности.