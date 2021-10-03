Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей

Читайте нас в Google Новости

Фишинговые сайты, выдающие себя за официальные ресурсы АвтоВАЗа, где предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada, обнаружили специалисты Bi.Zone. В настоящий момент выявлено 188 мошеннических ресурсов. Об этом РИА Новости рассказал директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

По его словам, схема мошенничества чрезвычайно проста. На сайте, дизайн которого очень похож на сайт Lada, жертве предлагают выбрать подарочную коробку, в которой спрятан приз.

Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять–семь дней, — рассказал эксперт.

Затем сайт предлагает для получения подарка разослать информацию о розыгрыше друзьям через мессенджер WhatsApp. После регистрации жертву перенаправляют на сайт с вредоносным контентом, который способен заразить гаджет.

Чтобы не пасть жертвой мошенничества, специалисты предлагают проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании.

Ранее Министерство внутренних дел предупредило жителей России о мошенниках. Они могут приходить под видом волонтёров всероссийской переписи населения в ближайшие две недели.