Мошенники под личиной «дочки» Росатома обманули ряд российских компаний Baza: назвавшиеся «дочкой» Росатома мошенники обманули ряд российских компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько российских компаний пострадали от мошенников, представляющихся дочерней компанией Росатома, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, злоумышленники работают в разных регионах. В настоящее время они завладели оборудованием на сумму не менее 15 млн рублей.

Так, по данным Telegram-канала, в октябре текущего года директор самарской компании получила заказ на спецоборудование из Владимира. Письмо было направлено от представителей машиностроительного завода «Точмаш», входящего в структуру Росатома. При этом все сопутствующие документы выглядели максимально правдоподобно. Заказчик запросил отсрочку выплаты в течение 10 дней, и это также не показалось странным, так как госкомпании практикуют подобный формат расчетов.

В середине ноября заказ на сумму 2 млн рублей был отправлен во Владимир. Его доставили на склад, расположенный недалеко от «Точмаша», вскоре за ним прибыла машина с грязными номерами и увезла оборудование в неизвестном направлении. Когда в Самаре попытались выяснить судьбу своей продукции, в «Точмаше» им сообщили, что никаких заказов они не направляли.

По данным Baza, от действий мошенников пострадали уже несколько компаний. При этом не исключено, что список пострадавших вырастет, поскольку часть обманутых может не догадываться о мошенничестве из-за отсроченного платежа.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают фейковые письма от имени «Комитета информационной и правовой безопасности» при Роскомнадзоре. Россиян призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. В РКН подчеркнули, что упоминаемого в письмах комитета не существует. Представители ведомства также добавили, что для рассылки официальных писем они используют только почту, указанную на официальном сайте Роскомнадзора.