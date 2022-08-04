Мошенники начали предлагать россиянам разморозить их иностранные акции «Известия»: мошенники стали звонить россиянам с предложением разморозить иностранные акции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали получать все больше телефонных звонков от мошенников с предложениями разморозить или выкупить их иностранные счета. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные фонда «За права заёмщиков». По мнению экспертов. таким образом злоумышленники пытаются получить «комиссию» за операцию или доступ к инвестиционному портфелю жертвы.

Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счёту, что чревато серьезными финансовыми потерями. Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов», — рассказала директор фонда Евгения Лазарева.

Она добавила, что также существует риск того, что мошенники вынудят жертву взять заёмные средства «для сохранение контроля над портфелем замороженных ценных бумаг».

В июне Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария. В результате Euroclear и Clearstream перестали обслуживать его счета, что повлекло заморозку ценных бумаг российских инвесторов и выплат дивидендов и купонов.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала о том, что для создания баз данных потенциальных жертв мошенники начали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей». Эксперт отметила, что в рамках опроса россияне готовы общаться охотнее.