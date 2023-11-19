День ракетных войск и артиллерии отмечается в России сегодня, 19 ноября. С 2006 года военных чествуют в знак признания заслуг в обороне государства. Дата выбрана в память о начале советской операции «Уран» 19 ноября 1942 года, с которой начался перелом в ходе Второй мировой войны.