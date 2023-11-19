День ракетных войск и артиллерии отмечается в России сегодня, 19 ноября. С 2006 года военных чествуют в знак признания заслуг в обороне государства. Дата выбрана в память о начале советской операции «Уран» 19 ноября 1942 года, с которой начался перелом в ходе Второй мировой войны.
Празднование традиционно начинается с возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В некоторых городах, помимо представителей властей, высших военных чинов и ветеранов, в мероприятии участвуют кадеты артиллерийских училищ и военнослужащие артиллерийских и ракетных войск. В Москве к церемонии обязательно присоединяются солдаты роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Снимки ракетчиков и артиллеристов за работой — в галерее NEWS.ru.
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пусковая установка «Тополь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пусковая установка «Тополь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня «Град» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня «Град» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчётов САУ "Гиацинт" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчётов САУ "Гиацинт" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов ОТРК "Искандер" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов ОТРК "Искандер" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа артиллерии в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа артиллерии в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня «Град»
Фото: МО РФ
Работа реактивной системы залпового огня «Град»
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов САУ "Мста-С" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов САУ "Мста-С" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»
Фото: МО РФ
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»
Фото: МО РФ
Боевая стрельба расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая стрельба расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа ОСА-АКМ в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа ОСА-АКМ в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО
Фото: МО РФ
Стрельба самоходной гаубицы 2С7 «Малка» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Стрельба самоходной гаубицы 2С7 «Малка» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч» в зоне СВО
Фото: МО РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Фото: МО РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Фото: МО РФ
Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчётов САУ "Гиацинт" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчётов САУ "Гиацинт" в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО
Фото: МО РФ
Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО