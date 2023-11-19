День ракетных войск и артиллерии отмечается в России сегодня, 19 ноября. С 2006 года военных чествуют в знак признания заслуг в обороне государства. Дата выбрана в память о начале советской операции «Уран» 19 ноября 1942 года, с которой начался перелом в ходе Второй мировой войны.

Празднование традиционно начинается с возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В некоторых городах, помимо представителей властей, высших военных чинов и ветеранов, в мероприятии участвуют кадеты артиллерийских училищ и военнослужащие артиллерийских и ракетных войск. В Москве к церемонии обязательно присоединяются солдаты роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Снимки ракетчиков и артиллеристов за работой — в галерее NEWS.ru.

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Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Пусковая установка «Тополь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пусковая установка «Тополь»

Посетители около 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители около 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Работа реактивной системы залпового огня «Град» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня «Град» в зоне СВО

Боевая работа расчётов САУ Гиацинт в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчётов САУ "Гиацинт" в зоне СВО

Боевая работа расчетов ОТРК Искандер в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ОТРК "Искандер" в зоне СВО

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Работа артиллерии в зоне СВО

Фото: МО РФ

Работа артиллерии в зоне СВО

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Работа реактивной системы залпового огня «Град»

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня «Град»

Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Боевая работа расчетов САУ Мста-С в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов САУ "Мста-С" в зоне СВО

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне СВО

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

Фото: МО РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

Боевая стрельба расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая стрельба расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Боевая работа ОСА-АКМ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа ОСА-АКМ в зоне СВО

Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО

Стрельба самоходной гаубицы 2С7 «Малка» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Стрельба самоходной гаубицы 2С7 «Малка» в зоне СВО

Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч» в зоне СВО

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Фото: МО РФ

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО

Боевая работа расчётов САУ Гиацинт в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчётов САУ "Гиацинт" в зоне СВО

Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчета Д-30 в зоне СВО