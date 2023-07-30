Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу посетили парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Глава государства выступил с речью и сообщил, что Россия последовательно наращивает мощь флота. Он подчеркнул, что моряки веками стояли на страже страны. Путин поздравил с праздником военнослужащих и жителей страны. Он отметил, что парад посвящен 320-летию Балтийского флота, 290-летию Северного флота и 240-летию Черноморского флота.