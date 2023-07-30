Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу посетили парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Глава государства выступил с речью и сообщил, что Россия последовательно наращивает мощь флота. Он подчеркнул, что моряки веками стояли на страже страны. Путин поздравил с праздником военнослужащих и жителей страны. Он отметил, что парад посвящен 320-летию Балтийского флота, 290-летию Северного флота и 240-летию Черноморского флота.
В акватории Невы прошли 33 корабля и катера, 4 подводных лодки, 8 парусных судов. Завершилась водная часть парада демонстрацией новейшей подводной лодки «Уфа».
Кадры с парада — в галерее NEWS.ru.
Фото: kremlin.ru
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Парадное построение личного состава на катере специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин после обхода парадной линии боевых кораблей с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники исторической реконструкции на десантном катере «Алексей Баринов» проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники исторической реконструкции на десантном катере «Алексей Баринов» проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Корабли на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru
День Военно-морского флота президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который прошёл в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Малый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Малый ракетный корабль «Советск» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru
Главный военно-морской парад. C президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре