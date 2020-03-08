https://static.news.ru/photo/aac2410c-61b6-11ea-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Департамент здравоохранения Москвы напомнил об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции во время карантина на фоне особо опасных заболеваний, в том числе и заражений новым типом коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Мосгорздрав опубликовал на официальном сайте список вопросов и ответов на тему мер безопасности по пресечению угрозы распространения коронавируса. В числе прочей информации департамент напомнил о важности соблюдения карантинного режима.

Согласно сообщению на сайте ведомства, режим самоизоляции должны соблюдать люди, прибывшие из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, на фоне эпидемии коронавируса — это такие страны, как Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. По прибытию из подобных стран, необходимо сообщить об этом в Департамент здравоохранения Москвы и не покидать дома на протяжении двухнедельного периода (14 дней). Отмечается, что карантинный период должен сопровождаться видеонаблюдением. Человек, находящийся на режиме самоизоляции, должен свести к минимуму контакты с людьми, а при возникновении симптомов заражения вызвать врача на дом.

За несоблюдение карантинного режима в случае опасности распространения нового типа коронавируса (постановление правительства РФ от 31.01.2020 № 66) предусмотрены различные меры наказания, в том числе и уголовная ответственность.

Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе, — говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире из-за угрозы распространения коронавируса. На своей странице в Instagram он опубликовал предупреждение от правительства Москвы об уголовной ответственности за несоблюдение карантинного режима.