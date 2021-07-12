Мосгорсуд отказался арестовать блогера Эдварда Била

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционное представление прокуратуры о заключении под стражу российского блогера и контент-мейкера Эдварда Била, спровоцировавшего серьёзное ДТП в апреле прошлого года в центре Москвы, сообщили Lenta.ru в пресс-службе суда. Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве, тяжело пострадала женщина.

Мосгорсуд не стал изменять блогеру меру пресечения с запрета определённых действий на тюремное заключение.

Ранее прокуратура обжаловала приговор Билу, посчитав его «чрезмерно мягким». Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Также его на три года лишили водительских прав.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Автомобиль Audi RS6, на котором Бил спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.