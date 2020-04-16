Морякам и некоторым военнослужащим разрешили пересекать границу РФ

https://static.news.ru/photo/1a97a4ca-801d-11ea-b0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Кабмин РФ дал разрешение некоторым категориям военнослужащих и экипажей морских судов на пересечение границы Российской Федерации. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Глава правительства Михаил Мишустин распорядился 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Распоряжение коснулось также и сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Согласно новому постановлению, данный запрет не распространяется на военнослужащих, гражданский персонал, а также на сотрудников компетентных органов РФ военных баз и воинских частей, которые дислоцированы за пределами России.

Под действие распоряжения подпадают также члены семей военнослужащих и граждане, которые обеспечивают функционирование частей, выезжающих с российской территории. При этом им необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, а также командировочные или отпускные удостоверения.

Кроме того, запрет не распространяется на граждан РФ, являющихся сотрудниками организаций, строящих за рубежом объекты критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями РФ в сфере ядерной энергетики. Данные граждане могут выехать из России, если предъявят удостоверение личности.

Запрет не касается и россиян — членов экипажей морских судов, следующих для смены экипажей за рубежом, а также граждан, обслуживающих трансграничные объекты инфраструктуры.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.