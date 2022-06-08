«Моральное давление и сила закона»: Трутнев про критикующих Россию граждан Трутнев раскритиковал агитирующих против единства России граждан

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что люди, которые агитируют против единства России, находясь в стране, должны ощущать не только моральное давление, но и силу закона. Он уточнил, что речь идёт не только о гражданах, которые уехали из страны, но и о тех, кто находится в России. Он добавил, что единство страны и поддержка специальной военной операции должны перейти из идеологической плоскости в законодательную, пишет ТАСС.

Единство страны, поддержка специальной военной операции должна перейти из идеологической плоскости в плоскость законодательную. Люди, которые в трудный момент агитируют против её единства, должны ощущать не только моральное давление, но и силу закона России, — рассказал Трутнев.

Свою точку зрения он озвучил в ходе межведомственного совещания Генеральной прокуратуры РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики во Владивостоке.

Депутаты Госдумы ранее обратились к правительству и Следственному комитету РФ с предложением национализировать активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса. Отмечается, что конфискованные средства будут направлены на компенсации потерпевшим. Часть средств, по мнению парламентариев, может быть направлена на восстановление объектов инфраструктуры.