Монеточка показала новорожденную дочь

Фото: соцсети

Елизавета Гырдымова

Сегодня ночью певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, впервые стала мамой. Трогательное видео с мужем и новорожденным ребенком артистка опубликовала в социальных сетях. На нем продюсер Виктор Исаев бережно прижимает к груди сверток с младенцем и с улыбкой смотрит на него.

«We made someone», — так она подписала свое видео. Певица пока не сообщила пол ребенка, однако в комментариях Монеточке стали оставлять поздравления, косвенно подтвердив, что на свет появилась девочка.

Роды прошли в Литве, где она сейчас живет вместе с мужем. О том, что артистка ждет ребенка, стало известно в мае. За несколько месяцев до рождения ребенка супруги покинули Россию из-за конфликта на Украине.

Монеточка официально вышла замуж за своего продюсера 26 декабря прошлого года. Они устроили свадебный банкет в Москве 31 января. А 27 марта пара ещё раз отметила свадьбу, но уже на исторической родине — в Екатеринбурге.

Ранее Монеточка рассказала о том, что испытала депрессию во время беременности. Изучив комментарии из интернета, она пришла к выводу, что общество не способно адекватно воспринять эту проблему. В связи с этим она составила список советов, которые смогут помочь молодой матери в преодолении стресса, и опубликовала его в своем Telegram-канале.