Момент удара «иксоводов» по САУ ВСУ попал на видео БПЛА российских войск уничтожил САУ ВСУ на Харьковском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа» показал работу расчета группировки N, управляющего беспилотниками, на Харьковском направлении. На кадрах, опубликованных каналом, запечатлен момент уничтожения самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации «Архангела спецназа», САУ ликвидировали возле села Липцы. Удар нанесли ночью. БПЛА управляли так называемые «иксоводы». На кадрах, опубликованных каналом, можно увидеть, как беспилотник после получения координат наводится на объект.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.

Сырский накануне сообщил, что ситуация на поле боя складывается «сложная» и имеет «тенденцию к обострению». Он подчеркнул, что проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.