«Молниеносно»: как Украина уговорила США дать разрешение на удары по России

Фото: МО Украины

Американские СМИ рассказали, как Киев сумел уговорить Вашингтон дать разрешение на удары американским оружием по территории России. Что об этом известно, каким американским оружием Украина уже атаковала РФ, теряет ли Вашингтон контроль над своими действиями и почему Украине дали зеленый свет?

Как Украина уговорила США

Газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и Пентагоне опубликовала материал, в котором рассказывается, как Украине удалось убедить Штаты дать разрешение на удары по России американским оружием. По данным издания, Киев обеспокоился ситуацией в Харьковской области еще в марте. К 13 мая Украине уже «было нечего терять», и она обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить наносить удары по российской территории, пишет WP.

Украинские чиновники 90 минут по видеосвязи убеждали советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, министра обороны Ллойда Остина и главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, рассказывая о своих потерях. Американский лидер Джо Байден согласился, однако потребовал детально прописать изменение условий применения американского оружия. Как отмечает WP, это могло затянуть процесс еще на две недели, но в ситуацию вмешался лично госсекретарь Энтони Блинкен, который незадолго до этого вернулся из Киева и оценил ситуацию как «очень серьезную».

В итоге Белый дом согласовал удары по России в течение выходных. Решение было принято «молниеносно» по меркам правительства США, сказал WP высокопоставленный чиновник администрации.

Какие территории РФ разрешили атаковать оружием США

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщило, что США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области.

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — уточняется в статье.

Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

Фото: МО Украины

Каким американским оружием Украина атаковала Россию

1 июня военкор Евгений Поддубный сообщил, что армия Украины начала бить по «старой» территории России американским оружием. Речь идет, в частности, об РСЗО HIMARS.

«Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по „старой“ российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. Расчеты ПВО армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет», — написал он в своем Telegram-канале.

Поддубный выразил уверенность, что эта атака не была «самодеятельностью» Украины, поскольку боевое применение HIMARS невозможно без западных военных специалистов.

«Можно исключить „самодеятельность“ киевского режима. Судя по всему, это согласованная с западными кураторами атака. Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — констатировал военкор.

Он добавил, что Байден разрешил не Украине бить американским оружием по территории России, а «сам себе».

«По применению американских „химарей“ по Белгородской области надо понимать одно. Это Байден не киевскому режиму разрешил бить, это он сам себе разрешил. Американская высокоточка применяется американскими военспецами. Здесь уж не киевский режим, здесь прямое участие Пентагона в наших делах», — резюмировал Поддубный.

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