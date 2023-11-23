Политик Усатый хочет отказаться от «секретного» российского гражданства Молдавский политик Усатый обратился к Путину с просьбой лишить его гражданства

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ренато Усатый

Молдавский политик и предприниматель Ренато Усатый обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, сообщает издание Noi.md. По словам бизнесмена, в 2018 году глава государства подписал «секретный указ» о присвоении гражданства ему и его родителям. Он выразил благодарность за такое решение, но попросил лишить его гражданства, так как не согласен с политикой Москвы.

Сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан, — заявил Усатый.

По информации издания, молдавский предприниматель обладает несколькими объектами недвижимости на территории России. Что с ними произойдет после отказа от гражданства — неясно, отмечают журналисты.

В 2020 году Министерство внутренних дел России объявило Усатого в международный розыск по делу об участии в преступном сообществе. По версии следствия, оно незаконно вывело из России свыше 500 млрд рублей. В правоохранительных органах считают, что Усатый может быть причастен к организации преступной схеме наряду с молдавским олигархом Владом Плахотнюком.