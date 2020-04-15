Молдавия перенесла празднования в честь Дня Победы на 24 августа

Власти Молдавии сообщили о переносе торжеств в честь Дня Победы на 24 августа. Причиной стала пандемия коронавируса. Соответствующее заявление сделал президент республики Игорь Додон.
Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учётом введённых властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы — «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, — переносятся на 24 августа, — заявил он.
Ранее перенести парад Победы в Москве попросили общества ветеранов. Члены организаций направили письмо президенту России Владимиру Путину.
Как сообщал NEWS.ru, в Москве уже начались репетиции воздушной части парада Победы. Они продлятся несколько дней.
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