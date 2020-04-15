Молдавия перенесла празднования в честь Дня Победы на 24 августа

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Минздрав РФ запустил информационную систему, которая учитывает персонально все случаи заражения коронавирусом, а также внебольничные пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все медучреждения, которые работают с пациентами с COVID-19, а также федеральные органы исполнительной власти заносят данные о заболевших в информационную систему, пишет «Парламентская газета». После этого формируется отчёт. Сейчас над...