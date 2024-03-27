Модернизированным ракетам «Оникс» увеличили точность поражения ТАСС: ракеты «Оникс» получили новые активные головки самонаведения

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» получили новые активные головки самонаведения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ. По его данным, модернизация позволяет с высокой точностью поражать наземные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Изнaчaльно рaзрaботaнные кaк противокорaбельные рaкеты «Ониксы» блaгодaря новой aктивной головке сaмонaведения получили возможность с высокой точностью порaжaть нaземные объекты противникa, — отметил собеседник агентства.

Еще один источник ТАСС утверждает, что сейчас также «ведется работа по обеспечению неуязвимости „Ониксов“ к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ».

Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявил, что авиабомба ФАБ-3000 дешевле ракет и несет три тонны взрывчатки. По его словам, такое оружие необходимо для взлома обороны противника. Например, тот же «Кинжал» несет в себе несколько сот килограммов взрывчатки.

По украинским центрам принятия решений в Киеве утром 21 марта был нанесен удар. Василий Дандыкин не исключил, что ВС России использовали беспилотники и гиперзвуковой комплекс «Кинжал». По его словам, целями российской армии, возможно, стали подземные укрытия иностранных наемников.