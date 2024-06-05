Модели, талибы и экс-разведчик США: о чем все говорят накануне ПМЭФ

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. Перед его началом в прессе писали о присутствии представителей движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) на мероприятии, а в Telegram-каналах — о нехватке девушек, оказывающих эскорт-услуги. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто примет участие в ПМЭФ

Как заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, 18,6 тысячи человек подтвердили свое участие в форуме — это почти на 10% больше, чем в 2023 году. На мероприятии ожидаются гости из 139 стран, включая Россию. Кобяков отметил, что в рамках форума будут подписаны около тысячи документов.

Среди иностранных лидеров участие в форуме подтвердили президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, а также глава Республики Сербской (часть Боснии) Милорад Додик. Несколько стран будут представлены на уровне министров — это Венгрия, Турция и Центрально-Африканская Республика. 7 июня в рамках форума ожидается выступление президента России Владимира Путина.

Что произошло в сфере эскорт-услуг Петербурга накануне ПМЭФ

ПМЭФ считается не только экономическим, но и светским мероприятием, его гостей часто сопровождают спутницы модельной внешности. Некоторые из них работают в сфере оказания эскорт-услуг. В Сети уже появились сообщения о нехватке моделей из Петербурга, занятых в этой отрасли. Цены за сопровождение выросли на 30–50% по сравнению с 2023 годом и достигают миллиона рублей.

По данным Telegram-канала «Банки, деньги, два офшора», в Северную столицу начали массово приезжать желающие заработать девушки из других городов. Стоимость их услуг начинается от 10–20 тысяч рублей в час.

Во время ПМЭФ эскорт-агентства предлагают не только услуги девушек, но и молодых людей. Парни берут за сопровождение от 100 тысяч рублей в сутки. Заказчику придется внести 30% предоплаты, приобрести спутнику билеты до Петербурга и обратно, обеспечить питание и покрыть расходы на такси.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему власти США не отпустили на форум Риттера

Накануне форума власти США сняли с рейса бывшего американского разведчика Скотта Риттера, приглашенного в Санкт-Петербург, и отказались выпускать его из страны — пограничники изъяли у пассажира паспорт.

«Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии», — так прокомментировал инцидент Риттер.

Экс-разведчик — сторонник нормализации отношений Москвы и Вашингтона, он активно критиковал действия Белого дома. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что Риттера не выпустили из Штатов из-за его политической позиции.

«Думаю, что дело не в значимости форума, на который он отправлялся. В США преследуют многих несогласных с курсом администрации Байдена. Таких людей пытаются ограничить и дискредитировать. Так что инцидент, видимо, связан с личностью самого Риттера», — сказал NEWS.ru Блохин.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Скотт Риттер

Приедут ли представители «Талибана» на ПМЭФ

4 июня появилась противоречивая информация, касающаяся присутствия талибов на форуме. Сначала было распространено заявление от имени зампреда Торгово-промышленной палаты Афганистана Харфи Мухаммада об отказе эмиссаров «Талибана» посетить ПМЭФ.

Как предположил Telegram-канал News Media Room, делегации не понравилось, что в мае их не впустили в РФ на форум «Россия — Исламский мир» в Казани без объяснения причин и некоторые представители талибов были вынуждены неделю жить в стерильной зоне аэропорта Шереметьево.

Директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, анонсировавший приезд талибов, назвал информацию об отказе фейком.

Впоследствии представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид подтвердил, что делегация появится на форуме. Ее возглавит министр труда и социальной политики Альхаджи Шейх Абдулбар. «Этот важный экономический форум, особенно с точки зрения [развития] торговых путей, проработки и увеличения разных возможностей, будет иметь хороший результат», — пояснил руководитель делегации.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости ПМЭФ-2023

Почему появление талибов в Петербурге привлекает внимание

Политолог Павел Салин считает, что форум всегда был в первую очередь медийным событием. По его мнению, «пиар там превалировал над деловыми переговорами». «Если по итогам и оглашались серьезные договоренности, то они на самом деле согласовывались предварительно, просто финальное подписание сделки специально оттягивалось до форума», — пояснил NEWS.ru Салин.

По его мнению, за последние два года российская элита отправляется на ПМЭФ «потусить» среди своих, особенно в условиях, когда выезд на подобные зарубежные площадки для них затруднен.

«Что привлекает внимание неискушенной публики сейчас, так это присутствие талибов. Но те, кто погружен в вопрос, понимают, что раньше Москва осторожно сотрудничала с «Талибаном», а после их прихода к власти в Афганистане начала активнее», — сказал Салин.

Фото: Валентин Егоршин/Росконгресс ПМЭФ-2024

Чем запомнились предыдущие ПМЭФ

В 2021 году на одной из площадок форума появился блогер Даня Милохин. Ради съемки клипа в TikTok он попросил участников форума, среди которых была журналистка Ксения Собчак, лечь на пол и закинуть ноги на стулья. Сам Милохин лег на стол. Как уточняла «Фонтанка», после окончания творческого процесса блогер заявил всем, что ему надо справить нужду и покинул форум.

В 2022 году гости ПМЭФ остались недовольны ценами на еду. Они делились в Сети фотографиями меню, в котором комбо-обед «Вегетарианский» из салата, грибной похлебки и голубца стоил 4,5 тысячи рублей. Самый дешевый бокал вина продавался за 1,2 тысячи рублей. В 2021 году еда стоила на 700 рублей дешевле, цены на алкоголь были ниже в два раза.

В 2024 году четыре варианта обеда из главного ресторана подорожали примерно на 9%. Гостям ПМЭФ придется заплатить уже 4900 рублей.

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