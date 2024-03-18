Мобилизованный медбрат не вернулся в часть вовремя и получил срок

Мобилизованный медбрат онкоцентра из Москвы Владимир Шпиталев не вернулся в часть вовремя после отпуска и получил пять лет колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина остался сверх допустимого срока с семьей, чтобы помочь жене с новорожденным ребенком, и был задержан в октябре 2023 года в аэропорту. По данным журналистов, он был готов вернуться на СВО к своему командованию и признал вину.

Приговор несправедливый и не соответствует целям уголовного наказания, защита будет обжаловать его. Суд не учел, что трое малолетних детей останутся без средств к существованию. Можно было дать условный срок и отправить на фронт: на СВО нужны медработники с опытом, командование ждет Владимира, а такой приговор подрывает уровень боевой готовности войск, — заявил его адвокат Максим Гребенюк.

Кроме младенца, у 29-летнего медбрата два несовершеннолетних ребенка от предыдущего брака. Всех он содержал на выплаты за участие в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что мобилизованные россияне будут служить «до достижения целей СВО». Зампредседателя партии «Яблоко», депутат Закса Санкт-Петербурга Борис Вишневский пришел к такому выводу на основе ответа администрации президента.

За два года, прошедшие с начала боевых действий на Украине, десятки тысяч участников боевых действий вернулись домой. О том, как сегодня происходит возвращение на «гражданку» бывших бойцов и с какими проблемами они сталкиваются, — в материале NEWS.ru.