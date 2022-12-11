Мобилизованные столкнулись с иностранными наемниками в ходе СВО РИА Новости: мобилизованные столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Мобилизованные военнослужащие ВС РФ

Мобилизованные россияне столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости. Мобилизованные рассказали, что наемники с, предположительно, польским или словацким акцентом потребовали от российских военнослужащих сдаться, однако те отказались это сделать и открыли огонь в сторону иностранцев.

Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени. <...> Нам крикнули: «Русские, сдавайся!». <...> Послали их, — рассказал один из бойцов.

Ранее сообщалось, что польские наемники изнасиловали в подконтрольном Киеву Николаеве двух местных девушек. Городская полиция отказалась возбуждать в отношении иностранцев уголовные дела, сославшись на указание из Киева.

Летом военный эксперт Алексей Суконкин рассказал о трех типах иностранных наемников, приезжающих на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Собеседник объяснил, что подобные вооруженные формирования могут комплектоваться из экс-военных, уголовников, в том числе садистов и насильников, а также наивных граждан, получивших представление о боевых действиях из фильмов и книг.