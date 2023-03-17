Российские мобилизованные из артиллерийского полка смогли спасти два взвода пехоты, открыв огонь из буксируемой пушки «Гиацинт Б», об этом рассказал заряжающий орудия военнослужащий с позывным «Черемуха». По его словам, расчеты из пушки ведутся по украинским военным, а также по укреплениям.
Работали по живой силе противника и по укреплениям. Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся. На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты, — сказал «Черемуха».
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне спецоперации. На кадрах продемонстрировано, как военные применяют тактику кочующих орудий. В ролике показано, что расчеты гаубиц и пушек совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам. После поражения целей они покидают позиции.
27 февраля Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Цель была обнаружена разведчиками, которые передали координаты на пункт управления артиллерией.