Мобилизованные спасли два взвода солдат, открыв огонь из «Гиацинта» МО РФ: мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, открыв огонь из «Гиацинта»

Российские мобилизованные из артиллерийского полка смогли спасти два взвода пехоты, открыв огонь из буксируемой пушки «Гиацинт Б», об этом рассказал заряжающий орудия военнослужащий с позывным «Черемуха». По его словам, расчеты из пушки ведутся по украинским военным, а также по укреплениям.

Работали по живой силе противника и по укреплениям. Расчет состоит у нас из мобилизованных. Выучились все, сражаемся, бьемся. На прошлой позиции поддержали артиллерийским огнем наших ребят, спасли два взвода пехоты, — сказал «Черемуха».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне спецоперации. На кадрах продемонстрировано, как военные применяют тактику кочующих орудий. В ролике показано, что расчеты гаубиц и пушек совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам. После поражения целей они покидают позиции.

27 февраля Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ из гаубицы Д-30. Цель была обнаружена разведчиками, которые передали координаты на пункт управления артиллерией.