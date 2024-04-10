Мобилизация в РФ, Часов Яр, наемники ВСУ. О чем пишут военкоры 10 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости и события СВО сегодня, 10 апреля 2024 года. Какие интересные данные они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Будет ли в России в мае объявлена новая волна частичной мобилизации

«По „мобилизации в мае“. Каждый раз, когда уезжаешь с СВО на побывку в Москву, знакомые и друзья донимают вопросом: „А правда, что через неделю будет мобилизация?“ У кого-то товарищ дружит с сотрудником военкомата, и тот по секрету сообщил. У кого-то сосед работяги с завода краем уха слышал о разнарядке, которую прислали под грядущую мобилизацию. Кого-то всезнающая женщина с подполковничьими погонами предупредила. И так последние полтора года, с периодичностью раз в три-четыре месяца. А то и вовсе: военкоры сообщают. Не знаю, кто там и что сообщает, основываясь на фронтовых и околофронтовых легендах. Но утверждать, что в мае будет мобилизация, — это банальное хайпожорство», — пишет военкор Александр Коц.

Он обратил внимание, что высшее военно-политическое руководство России несколько раз четко дало понять, что еще одну мобилизацию в обозримом будущем проводить не будет.

«Во-вторых, наивно предполагать, что масштабная мобилизация может быть объявлена во время призыва на срочную службу. Мы все прекрасно знаем возможности наших мобструктур. Две кампании одновременно им потянуть будет сложно. Попробовали в 2022 году — вспоминать страшно. В-третьих, есть ли реальная необходимость сейчас для этой мобилизации? С одной стороны, у нас оборона не трещит, как полтора года назад. С другой — каких-то масштабных прорывов фронта с кавалерийскими походами до Днепра в обозримой перспективе тоже не просматривается. Сейчас, скорее, идет война экономик. И позиции на ней у нас довольно устойчивые», — пишет Коц.

Военкор также объяснил, при каком условии в России могут объявить мобилизацию.

«Думаю, при существующем положении дел на фронте, в нашей промышленности и с ситуацией вокруг западных поставок Киеву она крайне маловероятна. При условии, что мы продолжаем в день набирать по 1500–1700 добровольцев. Их может оказаться недостаточно только в одном случае. Если НАТО, увидев зашатавшуюся на слабых ножках Незалежную, отправит на поддержку Киеву полноценные воинские контингенты. Но, я думаю, когда перспектива победы над коллективным Западом на украинском поле боя станет не иллюзорно осязаемой и очевидно неотвратимой, к ней многие захотят присоединиться. От белорусов до северокорейцев. Поэтому сейчас если и нужна мобилизация, то только для того, чтобы начать отпускать призванных осенью 2022 года. Но это уже лучшая пехота в мире, которая выполняет боевые задачи любого уровня сложности. С точки зрения командиров, это уникальный опыт, который не приобрести на полигонах», — добавил Коц.

Какие проблемы у ВС РФ могут возникнуть при штурме Часова Яра

«В чем главная сложность наступления на Часов Яр? Помимо активности артиллерии ВСУ — это рельеф. Большое количество холмов, на которых раскинулись опорники ВСУ, замедляют движение пехоты. Передвигаться в таких условиях можно только при поддержке собственной артиллерии, авиации и дронов, а наступление, с какого бы направления оно ни шло, развивается „снизу вверх“. На рельефе, о котором речь шла ранее, быстро продвигаться мешают многочисленные опорники ВСУ. На карте укреплений ВСУ в Часовом Яре хорошо видно, что основная линия тянется вдоль канала Северский Донец, в то время как у микрорайона Канал, через который в город постепенно заходят десантники, опорников немного», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала отметили, что косвенно это говорит о том, что ВСУ частично выучили уроки битвы за Бахмут (Артемовск).

«Они сразу распределили зоны контроля так, чтобы в случае необходимости была возможность с минимальными потерями отойти на заранее подготовленные позиции. К слову, разрушение украинских позиций в ряде случаев происходит значительно быстрее, чем это было в Артемовске. Другим важным районом обороны для ВСУ является южный заезд в Часов Яр через Красное (Ивановское) по трассе Н-32. В этой части выкопан настоящий „царь-опорник“, с которого контролируется сразу несколько сторон дороги. Часть опорников пока необитаема, однако они подготовлены вокруг ключевых высот и лесополос не просто так и ждут своего часа. Впрочем, велики шансы, что опорники могут не помочь в обороне города», — подчеркнула «Военная хроника».

Фото: МО Украины

Авторы канала добавили, что российская авиация вспахивает большую часть опорников ВСУ авиабомбами, после чего в работу включается артиллерия, только после этого десантники и смежные подразделения начинают подходить к таким объектам.

Почему США критикуют Украину за удары по российским НПЗ

Атаки ВСУ на российские НПЗ несут угрозу для мирового топливно-энергетического комплекса, однако такие удары являются «суверенным решением Киева», заявил вчера, 9 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин.

«Министр обороны США Остин на полузакрытых слушаниях в сенате подтвердил ту коллизию, которую все обсуждали, но сомневались. США действительно просят Киев не бить по НПЗ в России, потому что через рост мировых цен на бензин это может привести к поражению Байдена [и победе] Трампа на выборах. Это Остин. А почему Киев бьет по НПЗ? Да потому что США не дают денег и оружия столько, сколько обещали. И в результате Зеленский проявляет самостоятельность. Повышает свою политическую субъектность», — прокомментировал это политолог Сергей Марков.

Военкор Александр Коц считает, что удары ВСУ по российским НПЗ не могут проходить без участия США.

«Конечно же, это суверенное решение Киева. Это ведь именно украинские самолеты радиотехнической разведки ежедневно летают вдоль российских границ в поисках дыр в нашей ПВО. Украинская спутниковая группировка передает ВСУ данные о расположении позиционных районов наших зенитно-ракетных батарей и полков. Украинская оборонка создает дроны, способные бить по целям в глубине российской территории. А действия военных координирует национальная разработка украинских ученых — высокоскоростной интернет „Старлiнк“. А американцы тут ну совершенно ни при чем», — написал он.

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Ллойд Остин

Что за странные наемники воюют в рядах ВСУ

«Иностранные наемники на подконтрольной киевскому режиму территории довольно разнообразны. На этот раз речь о коренном жителе далекой страны в Тихоокеанском регионе, который почти буквально потерял разум еще до поездки на Украину. Грег Патрик Стэнэвей родился 18 марта 1983 года в Окленде (Новая Зеландия). Служил пехотинцем в Вооруженных силах Новой Зеландии в 2003–2004 годах, потом внезапно перебрался жить в Норвегию. Затем женился, однако семья в конечном итоге распалась. После попыток создать бизнес и других начинаний Стэнэвей в итоге оказался в „Интернациональном легионе“», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала обратили внимание, что у этого наемника есть серьезные психические отклонения.

«Наиболее емкую характеристику наемнику дает его жена, по словам которой у Грега Стэнэвея еще до отправки на Украину диагностировали потерю умственных способностей. Участие в боевых действиях здоровья ему тоже не прибавило: после попадания под обстрел ВС РФ новозеландца госпитализировали с черепно-мозговой травмой, и проблемы дополнили внезапные приступы ярости. Руководство „Избранной роты“ 59-й ОМБр ВСУ, где и состоит Стэнэвей, к особенностям наемника относится спокойно. Само подразделение тоже весьма примечательное — в прошлом году там произошел скандал с кражей снаряжения одного из убитых взаимными обвинениями „всех против всех“», — подчеркнул «Рыбарь».

Фото: МО Украины

Авторы канала рассказали, что в этом подразделении дальше всего зашли Бенджамин Стюарт Рид и Каллен Бенджамин Льюис, когда последний решил проучить сослуживца чужими руками.

«С первым, кстати, у самого Стэнэвея был конфликт, когда на базе в районе Селидово он напал на Рида с ножом, причем инцидент в итоге замяли. Нежелание командования бригады отстранять буйного новозеландца понятно: с осени 2023-го много иностранцев предпочло разорвать контракт, и выбирать людей не приходится. Последнее объяснимо — еще в прошлом году на фоне неудачного контрнаступления ВСУ боевой дух наемников на стороне Украины стал падать, а растущие среди них потери пришлись не по вкусу многим любителям „сафари на русских“», — добавил «Рыбарь».

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