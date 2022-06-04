МО: ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Одессой

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе села Дачное Одесской области ударом высокоточных ракет воздушного базирования, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, два пункта управления и шесть военных складов в ДНР и ЛНР.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21«Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения, говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне Минобороны опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-2 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.