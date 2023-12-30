Возможности ремонтных воинских частей в России увеличились в полтора раза

Фото: МО РФ

Возможности ремонтных воинских частей и подразделений России возросли в полтора раза, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве также рассказали о наращивании темпов возвращения техники в строй.

Производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений увеличены в 1,5 раза. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав увеличились в 2,5 раза, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о повышении качества и надежности вооружений, используемых в зоне проведения спецоперации. Министр отметил, что за год сухопутные войска получили 1,5 тысячи новых и модернизированных танков, а также 2,5 тысячи БМП и бронетранспортеров. При этом в группировки войск на ежедневной основе доставляются 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива.

Также сообщалось, что в США задумались о целесообразности поставок техники Вооруженным силам Украины из-за больших потерь американских вооружений на поле боя. Вместе с тем Вашингтон запретил Киеву задействовать танки M1 Abrams, так как опасается, что репутация боевой машины может пострадать.

Кроме того, по информации Bild, ВСУ испытывают серьезную нехватку техники. Украинской стороне приходится использовать автомобили 50-летней давности вместо бронетранспортеров. Также наблюдается нехватка средств ПВО на передовой.