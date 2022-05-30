МО: российская авиация уничтожила 67 районов скопления солдат ВСУ

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Российская авиация поразила три пункта управления и 67 районов сосредоточения солдат и бронетехники ВСУ, заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что более 300 членов украинской армии были ликвидированы в результате авиаударов. Также были уничтожены 47 единиц военной техники.

Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ, — отметил он.

Помимо этого, Конашенков заявил о 15 украинских дронах, которые удалось сбить с помощью российских систем противовоздушной обороны. Отечественным ПВО удалось перехватить девять украинских реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Ранее представитель военного ведомства сообщил, что российская артиллерия уничтожила более 15 украинских танков и БМП, располагавшихся на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Он также добавил, что ВС РФ уничтожили четыре системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и различной военной техники Украины.