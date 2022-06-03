МО: российская артиллерия уничтожила 26 пунктов управления ВСУ за сутки

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Выстрел из гаубицы Д-30

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 26 пунктов управления Вооруженных сил Украины, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, артиллеристы поразили 537 районов скопления солдат и бронетехники ВСУ, а также пять складов с боеприпасами. Конашенков отметил, что в районе села Первомайское под Николаевской областью уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов, — заявил Конашенков.

Ранее представитель военного ведомства заявил, что авиация России за минувшие сутки уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ», 13 танков, четыре РСЗО «Град», четыре склада с вооружением и боеприпасами и 26 спецавтомобилей. Он отметил, что склады, где размещалась ракетная артиллерия, были уничтожены неподалеку от Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута.

Также Конашенков доложил, что в Николаевской области солдаты Вооруженных сил Украины отсняли постановочные видеоролики, в которых демонстрируется «высокая эффективность» использования западного вооружения бойцами армии Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что продюсером подобных «духоподъемных» видео выступает правительство Великобритании.