МО РФ: учения «Восток-2022» не направлены против конкретных стран и блоков

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что число участников стратегических учений «Восток-2022» на территории РФ не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем. В рамках документа, личный состав, задействованный на учениях, не превышает 6 тысяч человек. По его словам, учебные военные манёвры «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава войск, попадающего под действие соглашения в его зоне применения на территории Российской Федерации, не превышает 6 тысяч человек, — рассказал Фомин.

Представитель российского военного ведомства, учения «Восток» пройдут с 1 по 7 сентября и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в этом году.

Крупнейший авианосец британского флота «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) ранее вышел из строя по пути в США, где должен был принять участие в военных учениях. Авианосец вышел из Портсмута 27 августа, вскоре у него возникли проблемы — вероятно, с правым гребным валом, что вынудило корабль встать на якорь неподалеку от острова Уайт. Строительство HMS Prince of Wales обошлось Соединенному королевству в 3 млрд фунтов.