МО РФ сообщило об экстренной ликвидации документов в биолаборатории Херсона

Министерство обороны России сообщило, что узнало об экстренном уничтожении документов в биолаборатории Херсона. По данным ведомства, одной из причин их ликвидации могло быть желание сокрыть сведения о вспышке дирофиляриоза в 2018 году, передаёт ТАСС.

Как рассказали военные, в 2018 году в Херсоне было выявлено четыре заражения дирофиляриозом (болезнь, передаваемая комарами). При этом вспышка заболевания произошла в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. Также отмечается, что после случившегося в апреле 2018 года местные учреждения здравоохранения посетили представители Пентагона. Они ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов подчеркнул и такой факт, что никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в херсонской лаборатории, обнаружено не было.

Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам, — сказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что США в течение многих лет реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Как рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, подтверждающие наличие на территории Украины порядка 30 лабораторий. В свою очередь пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс ответил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине. Обвинения, которые звучат со стороны России, он назвал попыткой Москвы обосновать спецоперацию.