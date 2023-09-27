МО РФ показало, как российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Позиции противника были уничтожены. Операция проходила на Северском направлении.

Артиллерийский огонь корректировали операторы беспилотников. После попадания снарядов в опорные пункты внутри сооружений произошла детонация боеприпасов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Военные ВС РФ также отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестового. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.

До этого бойцы российского армейского спецназа «Осман» выявили и уничтожили скопления военнослужащих ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Поражающие удары по живой силе противника наносила артиллерия.