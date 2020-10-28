МО РФ направит в Курганскую область медиков для помощи в борьбе с COVID-19

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Министерство обороны направит в Курганскую область дополнительный медперсонал для помощи в лечении заразившихся COVID-19. Соответствующее указание дал глава министерства Сергей Шойгу.

Министерством обороны в Курганскую область будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов для оказания консультативной помощи и лечения больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона, — цитирует ТАСС представителей Минобороны.

В ведомстве добавили, что бригада медиков включает военнослужащих с опытом диагностики и лечения больных COVID-19.

В ближайшее время военные специалисты - реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие - будут направлены в Курганскую область и приступят к оказанию помощи в лечении больных, – заключили в министерстве.

Как писал ранее NEWS.ru, врачи из Кургана обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой прислать военных медиков из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в регионе. В Кремле отреагировали на обращение, и Минздравом были направлены врачи для помощи в борьбе с COVID-19.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что имеются вопросы в связи с подобным обращением в Москву, а не к властям региона.