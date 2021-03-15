Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

https://static.news.ru/photo/0be72e18-862b-11eb-a498-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Коэффициент составил 4,5 промилле (количество смертей на 1000 родившихся младенцев).

Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле, — цитирует ТАСС Мурашко.

Выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья, министр отметил, что по сравнению с 2020 годом — это самый низкий показатель, он ниже на 8,5% от ожидаемого.

По данным Росстата, в январе 2021 года в РФ скончались 538 младенцев. Это на 1,3% меньше, чем в январе 2020 года. В прошлом году младенческая смертность снизилась на 12% по отношению к 2019 году, максимальное снижение было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе.

Как писал NEWS.ru, коэффициент младенческой смертности уменьшился в России на 2,2% в январе — марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Он составил 4,5 умерших на 1000 родившихся. В Минздраве считают, что это обусловлено значительным сокращением числа рождений за сравниваемый период: на 5,5%, или 19 653 человека. В январе — марте 2019 года коэффициент младенческой смертности составлял 4,6.