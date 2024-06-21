Под Хабаровском женщина сделала аборт дочери и закопала ребенка, под Пермью бензиновый вор спалил зажигалкой три автомобиля, ураган в Москве навредил 37 гражданам — эти события особенно громко звучали в сводках происшествий за 21 июня. NEWS.ru рассказывает подробности главных новостей.
Бабушка закопала внука
В селе Пивань Хабаровского края 19 июня нашли тело новорожденного. Матерью ребенка оказалась 21-летняя женщина. Она родила мальчика на пятом месяце беременности, а бабушка новорожденного решила избавиться от него и закопала живьем.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности».
В Сети были опубликованы аудиосообщения матери роженицы из чата со знакомой. Там принимавшая роды женщина призналась, что ребенок родился живым.
«Родила вчера. Роды принимали мы вчера здесь на даче. Потом ходила закапывала плачущего ребенка. Месяцев пять точно было. Я же срок не знала. Она родила — у него пяточки, у него голова, он прям плакал. Я сама в истерике уже второй день. Я ей вчера сказала: „Пошла [на хрен], сука, дрянь“. Представляешь, как меня выстегивает», — рассказывала в аудиосообщениях женщина.
Сама роженица пыталась покончить с собой. По данным «КП — Хабаровск», бабушка убитого младенца задержана, а ее внучку и младшую дочь изъяли из семьи. Детей передадут под опеку другим людям.
Сливщик бензина спалил три автомобиля
Житель города Добрянки Пермского края, пытавшийся слить бензин с чужой машины, не смог сразу найти бак и использовал для этого зажигалку. В результате автомобиль вспыхнул и огонь перекинулся на три машины рядом. Все они выгорели дотла.
«Специалисты МЧС России установили виновника и привлекли к ответственности по статье 168 УК РФ. Суд приговорил 21-летнего парня к 300 часам обязательных работ», — рассказали в МЧС.
Последствия урагана в Москве
Два человека погибли, еще 37 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву накануне, подтвердили экстренные службы. Среди пострадавших шестеро детей.
Также отмечается, что сильными порывами ветра повалило 1185 деревьев и три опоры освещения. В результате разгула стихии повреждения получили 643 автомобиля.
Накануне по Москве прошел шторм мощностью 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. При таком ветре, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, происходят значительные разрушения. Стихия валит деревья и вырывает их с корнями. На море же она способна вызывать высокие волны до 10 метров в высоту.
Июнь 2024 года стал самым дождливым в Москве за последние 145 лет, количество осадков превысило все значения, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что первые 20 дней летнего месяца оказались очень теплыми и супервлажными.
Вильфанд подчеркнул, что новый погодный рекорд по количеству осадков был установлен еще до конца месяца. Как отметил синоптик, температура воздуха в столице также была на три градуса выше климатической нормы.
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