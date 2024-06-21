Младенца закопали, машины спалили зажигалкой: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: t.me/mchs_official*

Под Хабаровском женщина сделала аборт дочери и закопала ребенка, под Пермью бензиновый вор спалил зажигалкой три автомобиля, ураган в Москве навредил 37 гражданам — эти события особенно громко звучали в сводках происшествий за 21 июня. NEWS.ru рассказывает подробности главных новостей.

Бабушка закопала внука

В селе Пивань Хабаровского края 19 июня нашли тело новорожденного. Матерью ребенка оказалась 21-летняя женщина. Она родила мальчика на пятом месяце беременности, а бабушка новорожденного решила избавиться от него и закопала живьем.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности».

В Сети были опубликованы аудиосообщения матери роженицы из чата со знакомой. Там принимавшая роды женщина призналась, что ребенок родился живым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Родила вчера. Роды принимали мы вчера здесь на даче. Потом ходила закапывала плачущего ребенка. Месяцев пять точно было. Я же срок не знала. Она родила — у него пяточки, у него голова, он прям плакал. Я сама в истерике уже второй день. Я ей вчера сказала: „Пошла [на хрен], сука, дрянь“. Представляешь, как меня выстегивает», — рассказывала в аудиосообщениях женщина.

Сама роженица пыталась покончить с собой. По данным «КП — Хабаровск», бабушка убитого младенца задержана, а ее внучку и младшую дочь изъяли из семьи. Детей передадут под опеку другим людям.

Сливщик бензина спалил три автомобиля

Житель города Добрянки Пермского края, пытавшийся слить бензин с чужой машины, не смог сразу найти бак и использовал для этого зажигалку. В результате автомобиль вспыхнул и огонь перекинулся на три машины рядом. Все они выгорели дотла.

«Специалисты МЧС России установили виновника и привлекли к ответственности по статье 168 УК РФ. Суд приговорил 21-летнего парня к 300 часам обязательных работ», — рассказали в МЧС.

Последствия урагана в Москве

Два человека погибли, еще 37 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву накануне, подтвердили экстренные службы. Среди пострадавших шестеро детей.

Также отмечается, что сильными порывами ветра повалило 1185 деревьев и три опоры освещения. В результате разгула стихии повреждения получили 643 автомобиля.

Накануне по Москве прошел шторм мощностью 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. При таком ветре, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, происходят значительные разрушения. Стихия валит деревья и вырывает их с корнями. На море же она способна вызывать высокие волны до 10 метров в высоту.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС Фото: Сергей Булкин/ТАСС Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: Агентство «Москва» Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

Июнь 2024 года стал самым дождливым в Москве за последние 145 лет, количество осадков превысило все значения, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что первые 20 дней летнего месяца оказались очень теплыми и супервлажными.

Вильфанд подчеркнул, что новый погодный рекорд по количеству осадков был установлен еще до конца месяца. Как отметил синоптик, температура воздуха в столице также была на три градуса выше климатической нормы.

Читайте также:

Вспышка ботулизма в России: новости 21 июня, 1000 человек могли заразиться

Погода в Москве в эти выходные: ждать ли новый «мегаливень», смерч и град

Таскал за волосы и бил о стену: стриптизер четыре часа мучил жену в Абакане