Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что у рэпера Vacio после появления на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с носком на причинном месте появился подражатель в Санкт-Петербурге. По ее словам, речь идет о солисте группы «Щенки».