«Вову не пустили на рейс»: Мизулина не смогла улететь из-за пса Мизулину с собакой по кличке Вова не пустили на рейс в Красноярск

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что ее не пустили на авиарейс в Красноярск. По ее словам, причиной стал ее спутник — пес по кличке Вова.

Первая попытка вылететь в Красноярск не удалась. Вову не пустили на рейс. Это его первый полет и, как говорится, первый блин комом. Но мы не сдаемся и попробуем сделать это еще раз, — с улыбкой рассказала Мизулина.

СМИ сообщали, что в Красноярске глава ЛБИ планирует посетить последний звонок в одной из городских школ. Также Мизулина встретится с молодежью в ледовом дворце «Кристалл Арена».

Ранее стало известно, что домашние животные и птицы теперь могут путешествовать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» с хозяевами, занимая соседнее пассажирское кресло на постоянной основе. Сервис был успешно протестирован и пользовался спросом у пассажиров во время тестового периода, рассказали представители перевозчика.

Новый сервис был протестирован в течение трех месяцев и показал, что он пользуется спросом у владельцев маленьких животных и птиц. За это время было перевезено более 900 питомцев. Также по результатам испытаний были увеличены размеры контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса.