Мизулина поблагодарила 2023 год за отсутствие Киркорова на экране

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале, что благодарит 2023 год за отсутствие Филиппа Киркорова на экране. Она призналась, что не верила в такую возможность, однако возмущение общественности «голой» вечеринкой сделало это. Государство услышало мнение народа и убрало «голышей» из новогодних эфиров, добавила она.

Возмущенное «голой» вечеринкой общество потребовало объявить бойкот всем участникам мероприятия. Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали «голышей» из новогодних эфиров <...>. Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот случилось. 2023-й, спасибо тебе за это, — написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также прокомментировала извинения участников вечеринки, добавив, что в них она не увидела главного. По словам Мизулиной, никто из них не обратился к участникам СВО и их семьям, а также не изъявил желания помочь фронту.

«Отличившиеся» артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна. А значит, бойкот — самое верное решение, — добавила она.

Ранее сообщалось, что холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, включая исполнителей Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Телеканал НТВ в свою очередь сильно урезал показ этих звезд, поскольку полностью убрать их оказалось невозможным. Похожие меры принял ТНТ.