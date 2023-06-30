Сенатор Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после выборов в сентябре 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Елену Мизулину не планируется включать в список кандидатов от Омской области, который формирует администрация врио главы региона Виталия Хоценко. Чиновник был назначен на должность врио губернатора указом президента 29 марта.

Елена Мизулина выдвигалась в Совет Федерации при прошлых главах субъекта — Викторе Назарове и Александре Буркове. Сенатор известна инициативами в сфере укрепления традиционных ценностей и борьбы с ЛГБТ-пропагандой.

Фото Елены Мизулиной в Совете Федерации — в галерее NEWS.ru.

Председатель комиссии Госдумы РФ по импичменту президента РФ Вадим Филимонов и заместитель председателя комиссии Елена Мизулина, декабрь 1998 года

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комиссии Госдумы РФ по импичменту президента РФ Вадим Филимонов и заместитель председателя комиссии Елена Мизулина, декабрь 1998 года

Елена Мизулина, 2006 год

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Елена Мизулина, 2006 год

Елена Мизулина, 2013 год

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Елена Мизулина, 2013 год

Елена Мизулина, 2015 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Елена Мизулина, 2015 год

Елена Мизулина, 2016 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Мизулина, 2016 год

Елена Мизулина, 2017 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Мизулина, 2017 год

Елена Мизулина, 2019 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Мизулина, 2019 год

Елена Мизулина, 2020 год

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Мизулина, 2020 год

Елена Мизулина, 2020 год

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Мизулина, 2020 год

Елена Мизулина, 2021 год

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Елена Мизулина, 2021 год

Елена Мизулина, 2022 год

Фото: АГН «Москва»

Елена Мизулина, 2022 год

Елена Мизулина, 2023 год

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Елена Мизулина, 2023 год