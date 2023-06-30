Сенатор Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после выборов в сентябре 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, Елену Мизулину не планируется включать в список кандидатов от Омской области, который формирует администрация врио главы региона Виталия Хоценко. Чиновник был назначен на должность врио губернатора указом президента 29 марта.
Елена Мизулина выдвигалась в Совет Федерации при прошлых главах субъекта — Викторе Назарове и Александре Буркове. Сенатор известна инициативами в сфере укрепления традиционных ценностей и борьбы с ЛГБТ-пропагандой.
Фото Елены Мизулиной в Совете Федерации — в галерее NEWS.ru.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Председатель комиссии Госдумы РФ по импичменту президента РФ Вадим Филимонов и заместитель председателя комиссии Елена Мизулина, декабрь 1998 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Председатель комиссии Госдумы РФ по импичменту президента РФ Вадим Филимонов и заместитель председателя комиссии Елена Мизулина, декабрь 1998 года
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Елена Мизулина, 2006 год
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press