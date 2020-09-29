Эксперты допустили митинги в России после введения режима самоизоляции

В случае введения повторного режима изоляции в России часть населения может выйти на митинги. Второй карантин будет отличаться от первого тем, что люди уже осознают риски подобных ограничений и не хотят вновь оказаться в сложном экономическом положении. О других причинах возможных уличных протестов — в материале NEWS.ru.

Темпы заболеваемости коронавирусом растут в Москве и других регионах России. Мэр столицы Сергей Собянин порекомендовал руководителям предприятий города перевести большую часть сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, посоветовали без особой необходимости не выходить из дома. Школьников же отправили на двухнедельные каникулы. На фоне этого многие специалисты допускают введение повторного режима самоизоляции в стране.

При таком сценарии в России могут начаться стихийные митинги. В частности, на улицы будут выходить родители, чьи дети вновь на неопределённое время окажутся на «дистанционке». Ведь взрослым придётся контролировать процесс обучения ребёнка на дому и параллельно выполнять собственную работу. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала социальный психолог Наиля Бирарова.

В случае введения режима самоизоляции люди могут отправиться на протестные акции, поскольку уже знают, какие сложности будут ожидать их из-за ограничений.

Поскольку весенний карантин не прошёл для россиян в комфортной и спокойной обстановке, паника в этот раз будет вдвойне больше. В магазинах не хватало средств индивидуальной защиты. Многие работодатели были не готовы выплачивать сотрудникам зарплаты. Людям приходилось искать способы финансово обеспечить себя и свою семью. Если такая ситуация произойдёт вновь, большое число россиян могут столкнуться с паническими атаками, депрессией, неврозом, а в крайнем случае — психозом. Ухудшать ситуацию будет то, что людям придётся постоянно находиться в замкнутом пространстве. Такое ограничение обычно вскрывает все негативные состояния личности человека, которые приглушаются во время работы и физической активности Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Если митинги действительно будут проходить, участвовать в них россияне станут в большей степени из-за чувства страха и безысходности. Мало кто действительно верит, что выход на улицу сможет привести к отмене карантина, считает Бирарова.

Выйти на уличный протест, по мнению специалиста, могут решиться не более 30% населения России. Речь в основном будет идти о родителях, активистах, а также гражданах с низким уровнем дохода, которые не получат поддержки от властей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, которые занимают руководящие должности, в частности директора и владельцы бизнеса, участниками массовых протестов не станут, считает специалист. Большинство из них будут пытаться решить свои проблемы самостоятельно и не надеяться на помощь извне.

Политтехнолог и психолог Сергей Маркелов, в свою очередь, считает, что по всей стране митингов ждать не стоит. В случае повторного введения карантина проходить они будут в отдельных регионах, заявил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Связано это с тем, что для проведения всероссийского митинга необходим человек, который будет собирать и направлять людей. Сегодня же вряд ли кто-то обладает достаточными финансами и знаниями для того, чтобы организовывать подобные процессы, отмечает эксперт

Многие люди в России сегодня боятся заниматься такими вещами. А даже если и готовы собирать народ на митинги, не обладают достаточными ресурсами. Они разве что могут призывать людей к протестам через Интернет. Однако здесь следует понимать, что процент россиян, которые выходят из онлайн в офлайн, очень мал. Если в группе единомышленников, к примеру, состоит 10 тысяч человек, то на улицу в итоге отправятся около 200. В России нет культуры собираться группами вживую и это касается не только митингов Сергей Маркелов политтехнолог и психолог политтехнолог и психолог

Ещё одна сложность, по словам специалиста, заключается в том, что государство очень жёстко пресекает попытки организации массовых митингов серьёзными юридическими и финансовыми регламентами.