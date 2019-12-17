https://static.news.ru/photo/99883c6a-20d5-11ea-b384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ria Novosti/Xinhua/Global Look Press

Над челябинским метеоритом, который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала, самопроизвольно поднялся защитный купол из высокопрочного стекла. Работники музея оказались настолько ошеломлены инцидентом, что составили акт загадочного происшествия.

Как следует из документа, необъяснимое происшествие было зафиксировано 14 декабря в 15:30. Из-за этого сработала сигнализация на посту охраны. При этом закрывали защитную витрину уже при помощи специального пульта.

Поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжёлая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся, — написал в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

Он отметил, что «тётеньки-смотрительницы в лёгком шоке до сих пор».

Руководство музея объяснить произошедшее не может: проверка не выявила сбоев в работе оборудования. Некоторые посчитали это мистикой.

Некоторые работники, впрочем, над произошедшим смеются. Они шутят, что «брат» челябинского метеорита, зафиксированный в ноябре, «передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и выдохнул».

Метеорит «Челябинск» упал на землю 15 февраля 2013 года. Явление сопровождалось разрушениями из-за распространения в воздухе ударных волн. Мощность взрыва, произошедшего в момент входа метеорита в атмосферу, составила, по некоторым оценкам, до 500 килотонн, что в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Основная часть метеорита упала в озеро Чебаркуль, откуда небесное тело потом подняли и разместили в музее.

В ноябре 2019 года, как писал NEWS.ru, к Земле приблизился малый астероид размером 10-15 метров. Его астрономы сравнивали с челябинским метеоритом, некоторые даже называли опасным для планеты.