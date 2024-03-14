Мишустина предупредили о риске уменьшения выручки «Почты России» Хинштейн: выручка «Почты России» упадет на 20% при отмене беспошлинного порога

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Александр Хинштейн

В случае отмены порога беспошлинной торговли выручка «Почты России» может сократиться на 20%, пишет РБК со ссылкой на письмо главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Депутат также выразил уверенность, что снижение до €200 лимита беспошлинных покупок при ввозе зарубежных товаров, купленных лично или в интернет-магазинах, вызовет убытки, рост цен и социального напряжения.

Хинштейн пояснил, что такое решение вызовет подорожание импортных товаров народного потребления и россияне будут недовольны. «Почта России» понесет серьезные убытки, так как трансграничная доставка товаров стала одним из важнейших источников ее дохода, указал он. Депутат напомнил, что предприятие и так находится в сложном финансовом положении — в 2023 году почта понесла убытки в 7,8 млрд рублей.

В своем письме Хинштейн попросил Мишустина сохранить текущий уровень лимита беспошлинного ввоза после 1 апреля и обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с такой же инициативой.

Российские маркетплейсы совместно с «Почтой России» обеспечивают «витрину», расчеты и доставку для таких товаров. «Почта России» занимает 60% рынка доставки. Доставка товаров из-за рубежа — это один из важнейших источников заработка для нее, — отметил Хинштейн.

Постепенное повышение таможенных пошлин позволит увеличить заработную плату сотрудникам «Почты России», заявлял ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, этот вопрос обрел актуальность в связи с уходом западных компаний с российского рынка.